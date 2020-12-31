Десятки человек погибли после нападения боевиков ИГИЛ на военный автобус в Сирии

В результате террористической атаки в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор погибли 25 человек, еще 13 получили ранения.

Как сообщает проасадовское государственное агентство SANA, атака боевиков ИГИЛ произошла в районе населенного пункта Кабаджиб, неподалеку от города Пальмира.

По утверждению источников AlJazeera, в автобусе находились проправительственные боевики, которые возвращались из отпуска на военную базу.

По данным другого источника, были убиты не менее 30 солдат, в основном из элитной четвертой бригады сирийской армии.

Как утверждается в материале, жители Дейр-Аз-Зора и источники в разведке сообщают, что в последние месяцы участились нападения со стороны остатков боевиков группы ИГИЛ, которые прятались в пещерах в этом регионе.

Как сообщалось ранее, в сирийском Идлибе боевики обстреляли из ПТРК бронетранспортер российской полиции.