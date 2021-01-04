Его сравняли с землей: украинец показал фото разрушенного города-миллионника Мосул в Ираке

Украинский журналист Роман Бочкала рассказал о впечатлениях от уничтоженного войной города Мосул в Ираке.

Об этом он написал в соцсети Фейсбук.

"Помпеи нашего времени. Битва за Мосул была кровавой и разрушительной. Город миллионник. Второй по размерам после Багдада", - написал он.

Он напомнил, что именно здесь главарь ИГИЛ Абу Бакр Аль-Багдади провозгласил себя халифом. Однако вскоре город был взят в кольцо армией Ирака, которая при поддержке авиации США и союзников, отбила город у террористов.

"Мосул просто сровняли с землей. Не осталось живого места и от древнейшей мечети Ан-Нури, муфтием которой себя обьявил самопровозглашенный халиф Багдади", - написал Бочкала.

Он также отметил, что жители Мосула уже два года разбирают завалы и привыкают к новым условиям, ведь денег на восстановление города просто нет.

"Искореженные дома обрастают вывесками лавочников. Запомнился совершено разрушенный дом, в котором чудом уцелела печь. И сегодня в ней пекут хлеб. К руинам с хлебом стоит целая очередь",- говорится в сообщении.

Бочкала также указал на запах, идущий из неработающей канализации.

"Мосул одно из немногих мест, которое хотелось немедленно покинуть. Ловил подобное ощущение в Сомали. В который раз убедился - война до хорошего не доводит", - подытожил он.

Как сообщалось ранее, Бочкала ранее сообщал об освобождении украинок, которых удерживали в сирийском лагере Родж.