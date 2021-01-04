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Его сравняли с землей: украинец показал фото разрушенного города-миллионника Мосул в Ираке

Его сравняли с землей: украинец показал фото разрушенного города-миллионника Мосул в Ираке
23:28 Пн, 4 Январь 2021 Телеграф Фото: Фейсбук

Украинский журналист Роман Бочкала рассказал о впечатлениях от уничтоженного войной города Мосул в Ираке. 

Об этом он написал в соцсети Фейсбук. 

"Помпеи нашего времени. Битва за Мосул была кровавой и разрушительной. Город миллионник. Второй по размерам после Багдада", - написал он. 

Он напомнил, что именно здесь главарь ИГИЛ Абу Бакр Аль-Багдади провозгласил себя халифом. Однако вскоре город был взят в кольцо армией Ирака, которая при поддержке авиации США и союзников, отбила город у террористов.

"Мосул просто сровняли с землей. Не осталось живого места и от древнейшей мечети Ан-Нури, муфтием которой себя обьявил самопровозглашенный халиф Багдади", - написал Бочкала. 

Он также отметил, что жители Мосула уже два года разбирают завалы и привыкают к новым условиям, ведь денег на восстановление города просто нет. 

"Искореженные дома обрастают вывесками лавочников. Запомнился совершено разрушенный дом, в котором чудом уцелела печь. И сегодня в ней пекут хлеб. К руинам с хлебом стоит целая очередь",- говорится в сообщении.

Бочкала также указал на запах, идущий из неработающей канализации. 

"Мосул одно из немногих мест, которое хотелось немедленно покинуть. Ловил подобное ощущение в Сомали. В который раз убедился - война до хорошего не доводит", - подытожил он. 

Как сообщалось ранее, Бочкала ранее сообщал об освобождении украинок, которых удерживали в сирийском лагере Родж.  

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Ирак, Мосул, Роман Бочкала.

Автор:

Телеграф
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