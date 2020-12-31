Стало известно об освобождении украинок с детьми из "одного из самых ужасных мест в мире" (фото)

Девять украинских женщин освобождены из сирийского лагеря Родж для пленных семей боевиков ИГИЛ.

Об этом сообщают журналисты Роман Бочкала и Андрей Цаплиенко в Фейсбук.

"Девять украинских граждан освобождены из сирийского лагеря Родж. Ещё сегодня утром они были в Сирии. Две женщины - из Кременчуга и АР Крым. И их семеро детей. Уже сегодня они должны оказаться в Украине. Если успеем пройти все формальности и долететь до полуночи", - пишет Бочкала.

В свою очередь Цаплиенко добавил, что это была очень сложная спецоперация.

"Год назад мы нашли почти сорок наших соотечественниц и их детей в страшных условиях лагеря для семей террористов ИГИЛ - жесточайшей организации радикального ислама. Украинцы умоляли вернуть их домой. И вот мы возвращаемся. Женщины уже на территории Ирака, где их ждет украинский борт", - пишет он.

В комментариях к записям поинтересовались, как украинки оказались в лагере для семей боевиков ИГИЛ, на что Бочкала отметил, что спецслужбы сейчас проводят проверки на предмет их возможной причастности к деятельности террористов.

Как сообщалось ранее, российский нацист рассказал о том, какие чувства он испытывал от убийства украинских военных на Донбассе.