Стало известно об освобождении украинок с детьми из "одного из самых ужасных мест в мире" (фото)

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Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Девять украинских женщин освобождены из сирийского лагеря Родж для пленных семей боевиков ИГИЛ. 

Об этом сообщают журналисты Роман Бочкала и Андрей Цаплиенко в Фейсбук.

"Девять украинских граждан освобождены из сирийского лагеря Родж. Ещё сегодня утром они были в Сирии. Две женщины - из Кременчуга и АР Крым. И их семеро детей. Уже сегодня они должны оказаться в Украине. Если успеем пройти все формальности и долететь до полуночи", - пишет Бочкала. 

В свою очередь Цаплиенко добавил, что это была очень сложная спецоперация. 

"Год назад мы нашли почти сорок наших соотечественниц и их детей в страшных условиях лагеря для семей террористов ИГИЛ - жесточайшей организации радикального ислама. Украинцы умоляли вернуть их домой. И вот мы возвращаемся. Женщины уже на территории Ирака, где их ждет украинский борт", - пишет он. 

В комментариях к записям поинтересовались, как украинки оказались в лагере для семей боевиков ИГИЛ, на что Бочкала отметил, что спецслужбы сейчас проводят проверки на предмет их возможной причастности к деятельности террористов. 

Как сообщалось ранее, российский нацист рассказал о том, какие чувства он испытывал от убийства украинских военных на Донбассе. 

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Все по теме:

Сирия, ИГИЛ, Роман Бочкала, Андрей Цаплиенко.

Автор:

Телеграф
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