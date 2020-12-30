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"Попробуйте, интересно!" Скандальный россиянин поделился впечатлениями от убийства украинцев (видео)

"Попробуйте, интересно!" Скандальный россиянин поделился впечатлениями от убийства украинцев (видео)
Обновлено 07:32 Сегодня Телеграф

Россиянин Алексей Мильчаков, воевавший на стороне группировки боевиков "ЛНР" в 2014 году на Донбассе и которому грозит пожизненное лишение свободы за убийства бойцов ВСУ, рассказал, как отрезал уши украинским военным, и какое удовольствие получал от запаха горелого человеческого тела.

Видео с признанием Мильчакова опубликовано в YouTube.

"Я нацист. Когда ты убиваешь человека, ты чувствуешь азарт охотничий. Кто не был на охоте, попробуйте, интересно…. Ну сгорели ребята, сгорели на работе, бывает такая ситуация. Пахли блестяще… Пахло великолепно… На базе все смеялись, там уши в подарок шли", - рассказал боевик.

"В России это называется "антифашист" и "защитник Донбасса", - прокомментировал заявление Мильчакова блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

Казанский пост

В комментариях под постом блогера пользователи были менее этичными, назвав боевика преступником.

"Злочинець! Збоченець, якому місце на гілляці!", "Мразь. Мразь і виродок. Дай Бог, щоб йому повернулося все, що він натворив..", "Я думаю, что давая интервью он уже понимал, что только что умер..." – пишут в сети.

Пост Казанского

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Мильчаков убил около 40 украинских военных.

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Все по теме:

Боевики, Видео, ВСУ, Убийства, ЛНР, Алексей Мильчаков.

Автор:

Телеграф
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