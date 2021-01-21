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От теракта в Багдаде погибли десятки людей: видео первых секунд после взрыва (18+)

От теракта в Багдаде погибли десятки людей: видео первых секунд после взрыва (18+)
12:32 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В четверг, 21 января в центре столицы Ирака - Багдаде произошел теракт: двое предположительно террористов-смертников подорвали себя находясь в толпе граждан. В результате взрыва погибли десятки людей.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.

Там также поделились кадрами видеозаписи с места событий.

Так, согласно предварительным данным, в результате теракта на багдадском рынке в четверг погибли по меньшей мере 23 человека и более 50 были ранены, что стало первым подобным нападением за многие годы, сообщили в службах безопасности страны.

Остальные подробности инцидента высняются.

Видео первых секунд после вызрывов в центре Багдада ( контент 18+, ОСТОРОЖНО на видеозаписи присутствуют трупы):

По предварительной информаци, двое террористов пришли на рынок, который расположен на площади Тайаран. Первый взрыв раздался внутри самого рынка, а второй чуть позже, когда вокруг сбежались люди.

Пока что никто не взял ответственность за этот теракт, крупнейший за последние годы. Интересно, что в прошлый раз террористы атаковали этот же рынок - тогда, в 2018 году, погибли 27 человек.

Стоит напомнить, что ранее, 5 января, в Сербии, в городе Урошевац, произошел взрыв в кафе, в результате которого пострадали по меньшей мере 42 человека, причем двое из них дети.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Теракт, Ирак, Багдад.
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