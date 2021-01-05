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В Европе произошел масштабный взрыв в кафе: десятки пострадавших, видео

В Европе произошел масштабный взрыв в кафе: десятки пострадавших, видео
21:49 Сегодня Телеграф фото: Косово онлайн

В Сербии, в городе Урошевац, произошел взрыв в кафе, в результате которого пострадали по меньшей мере 42 человека, причем двое из них дети.

Об этом во вторник, 5 января, сообщает РТС.

В прокуратуре отметили, что четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сербия взрывы

Двенадцать пострадавших доставили в клинический центр Приштины, 22 человека госпитализированы в больницу города Урошевац.

Сербия взрывы

Позже "Sputnik Сербия" уточнило, что из 42 пострадавших в результате взрыва, который произошел в кафе "Деревня", семеро были переведены в Центр экстренной помощи в критическом состоянии, и среди них были двое детей.

Как добавляет "Косово онлайн", после взрыва на место происшествия прибыли полиция, а также бригады скорой помощи, врачи которых реанимировали и госпитализировали в срочном порядке всех тех, кто находился в крайне тяжелом состоянии.

По предварительным данным, мог взорваться баллон с газом, который находился в кафе.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Кабуле произошел теракт, вследствие которого погибли не менее 15 человек

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Сербия, Взрывы, Видео, Пострадавшие, Фото, Кафе.

Автор:

Телеграф
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