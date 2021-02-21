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Израиль закупит для Сирии вакцину "Спутник V": The New York Times раскрыло детали секретной сделки

Израиль закупит для Сирии вакцину "Спутник V": The New York Times раскрыло детали секретной сделки
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Израиль втайне согласился закупить для Сирии российскую вакцину "Спутник V" взамен на передачу захваченных граждан Израиля. 

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника, осведомленного о ходе переговоров. 

В ходе сделки Израиль заплатит России за отправку вакцин "Спутник V" режиму сирийского президента Башара Асада.  

О каком количестве доз вакцины шла речь в сделке, источник издания не сообщил. 

Также не стали комментировать это сообщение в правительстве Израиля, премьер Биньямин Нетаньяху от ответа на вопрос уклонился, лишь отметив, что израильские вакцины в Сирию не отправятся. 

В то же время, подконтрольное режиму Асада новостное агенство SANA отвергло информацию о том, что вакцины являются частью договоренности. 

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Израиля заявило, что риски заболевания COVID-19 снизился на 95,8% среди людей, которые получили две прививки средством Pfizer.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Сирия, Россия, Израиль, Спутник V.
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