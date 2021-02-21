Израиль закупит для Сирии вакцину "Спутник V": The New York Times раскрыло детали секретной сделки

Израиль втайне согласился закупить для Сирии российскую вакцину "Спутник V" взамен на передачу захваченных граждан Израиля.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника, осведомленного о ходе переговоров.

В ходе сделки Израиль заплатит России за отправку вакцин "Спутник V" режиму сирийского президента Башара Асада.

О каком количестве доз вакцины шла речь в сделке, источник издания не сообщил.

Также не стали комментировать это сообщение в правительстве Израиля, премьер Биньямин Нетаньяху от ответа на вопрос уклонился, лишь отметив, что израильские вакцины в Сирию не отправятся.

В то же время, подконтрольное режиму Асада новостное агенство SANA отвергло информацию о том, что вакцины являются частью договоренности.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Израиля заявило, что риски заболевания COVID-19 снизился на 95,8% среди людей, которые получили две прививки средством Pfizer.