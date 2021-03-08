Папа Римский завершил первый в истории визит в Ирак: итоги поездки

Завершился исторический визит Папы Римского Франциска одну из самых неспокойных государств Ближнего Востока – Ирак. В понедельник, 8 марта, 84-летний понтифик вылетел из Багдада в Рим.

Глава католической церкви провел в Ираке весь уикенд, начиная с пятницы, 5 марта.

За это время Франциск посетил ряд городов, в которых до сих пор звучат выстрелы. В частности он побывал в Мосуле, который не ранее считался оплотом террористической группировки "Исламское государство", сообщает "Радіо Свобода".

Также Папа Римский провел встречи президентом Ирака Бархамом Салехом и с лидерами мусульманскими и христианскими групп. К примеру состоялась первая встреча Франциска в верховным аятоллой Ирака Али аль-Систани, наиболее высокопоставленным священнослужителем ислама в Ираке.

Отметим, накануне своей поездки, понтифик записал видео послание, где заявил. что едет в Ирак в роли "паломника примирения" и "желающего покаяться".

Стоит отметить, один из городов, посещенных Папой Римским. Украинский журналист Роман Бочкала рассказал о впечатлениях от уничтоженного войной города Мосул в Ираке.