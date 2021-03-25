Кипр откроет границы для туристов из Украины: названа дата и условия

Власти Кипра планируют открыть свои границы для украинских туристов 1 апреля.

Об этом сообщил 24 канал.

По информации представительства Министерства туризма Кипра в Украине, люди, которые уже прошли тесты и подтвердили отсутствие "короны" и при этом не находились в близком контакте с людьми болеющими на COVID - смогут попасть в страну без прохождения карантина.

Туристы должны соблюдать правила, описанные в Cyprus Destination Protocol, чтобы попасть на Кипр. Страна на данный момент поддерживает цветную систему классификации стран, по которой меняют условия пропуска для граждан этих стран.

Требования для попадания на Кипр:

Вдобавок ко всему украинцы, которые собираються на Кипр, должны не позже, чем за 2 дня перед поездкой заполнить Cyprus Flight Pass на электронной платформе www.cyprusflightpass.gov.cy. В ином случае на пассажиров накладывается штраф размером 300 евро.

Напомним, что ранее, 19 марта на египетском курорте Шарм-эль-Шейх в госпитале скончался известный украинский волонтер.