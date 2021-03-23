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Украинец умер от коронавируса на курорте в Египте: что делать, если заболел за границей

Украинец умер от коронавируса на курорте в Египте: что делать, если заболел за границей
08:01 Сегодня Телеграф Facebook

На египетском курорте Шарм-эль-Шейх в госпитале 19 марта скончался известный украинский волонтер Юрий Юрасюк.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на посольство Украины в Египте.

"Посольство с момента поступления информации о госпитализации Юрия Юрасюка в больницу поддерживало постоянный контакт с женой умершего Ольгой Юрасюк и страховой компанией, которая его обслуживала. На данный момент посольство оказывает содействие в репатриации гроба с телом Ю. Юрасюка в Украину", - сообщили в посольстве.

Также сообщается, что в Шарм-эль-Шейх прибыл консул Украины, который встретился с женой погибшего и оказал ей всяческую поддержку, в том числе и адвокатскую, которая в Египте очень дорогая.

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"21 марта я лично разговаривал с О. Юрасюк, она находится вместе с сестрой и другими родными в Египте. Египетская сторона взяла на себя все расходы по их пребыванию в Египте, и консул проводит работу с местными туроператорами по поводу оказания материальной помощи семье погибшего", - сообщил посол.

Юрасюк поехал вместе с женой и двумя дочками в Египет на отдых в начале марта. На третий день пребывания на курорте ему стало плохо – начался сильный кашель, проблемы с дыханием. Его госпитализировали и поставили диагноз – пневмония. 9 марта Юрасюка пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

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"Анализы показали, что у волонтера коронавирус. Его семью и друзей изолировать не стали, так как у них тест не подтвердил наличие COVID-19. Друзья и туроператор помогли организовать возвращение домой здоровых членов семьи. Потом Ольга Юрасюк вернулась в Египет и поселилась рядом с госпиталем. Ей не разрешали видеться с ним, ни даже общаться по телефону. Врачи говорили, что Юрий очень слаб и ему нужно беречь силы", - говорится в заметке.

Юрий Юрасюк – известный фронтовой волонтер и детский стоматолог из Ирпеня (Киевская обл.). Он бесплатно лечил зубы детям семей погибших на востоке Украины. Несколько лет он был волонтером ОФ "Бучанська Варта". Все годы войны на востоке Украины он помогал украинской армии.

В заметке отмечается, что помощью гражданам за границей занимаются консулы, и именно к ним следует обращаться  в случае непредвиденных ситуаций.

Перед любой поездкой за границу в МИД советуют заранее записать номера телефонов консульской службы в стране, где вы находитесь: список номеров всегда доступен на сайте МИД.

Кроме того, непосредственно на месте можно обратиться на официальную страницу службы: отправить сообщение в мессенджер и попросить о помощи.

Различные полезные советы украинские консулы публикуют с хештегом #КонсулПоруч и #КонсулДопомагає в Facebook.

В случае, если турист заболел на отдыхе, расходы за оказание медицинской помощи предоставляет исключительно страховая компания, с которой человек заключил договор перед поездкой.Законодательство Украины не предусматривает возмещение за счет государства. Если страховки нет, все чеки человек должен оплачивать самостоятельно. Если есть подозрение, что заболели COVID-19, необходимо обратиться в службу поддержки туроператора.

Случаи, которые покрывает страховая компания, зависят от вида полиса. Например, базовая страховка включает лечение коронавируса при наличии симптомов, амбулаторное или стационарное лечение в течение 14 дней.

Кроме обращения к своему туроператору и страховой компании, необходимо также поставить в известность посольство или консульство Украины. В случае необходимости дипломат поможет во взаимодействии со страховой компанией.

Как сообщалось, 17 марта при загадочных обстоятельствах в Египте умер сын известного тернопольского священника Анатолия Зинкевича - 21-летний Антон.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Египет, Курорт, Смерть, Шарм-эль-Шейх, Коронавирус, воллонтер, Юрий Юрасюк.
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