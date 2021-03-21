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Коронавирус убил известного украинского геральдиста

Коронавирус убил известного украинского геральдиста
Обновлено 17:56 Сегодня Телеграф Facebook

В воскресенье, 21 марта, ушел из жизни известный украинский волонтер, геральдист, общественный деятель, капитан-лейтенант резерва ВМС ВСУ Игорь Мазепа.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook заведующий Центрального межрегионального сектора (Житомирская область) Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Валерий Логинов.

"Сегодня от КОВИДа умер Игорь Мазепа. Это большая и тяжелая утрата для Украины. Он был офицером. Капитан-лейтенант резерва ВМС Игорь Мазепа председательствовал в Совете резервистов ВМС и был активным членом Комиссии государственных наград и геральдики при президенте Украины. За общественную деятельность Игорь был отмечен многими государственными и не только наградами Украины, в частности орденом Князя Ярослава Мудрого. Трудно говорить "он был .." Я его помню, так же как и тысячи патриотов Украины, с кем он имел дело. Поэтому Он - ... в истории Украины, который посвятил свою жизнь", - написал Логинов в воскресенье.

В свою очередь волонтер, журналист, коллекционер Андрей Боечко отметил, что Игорь Мазепа – "один из самых известных украинских геральдистов, патриот и волонтер, человек, неоднократно бывавший на передовой, чтобы помогать и награждать бойцов".

"Игорь - автор устава ордена Народный Герой Украины, человек, с которым я постоянно консультировался по вопросам геральдики. Мы вместе в 2015-2016 годах работали в комитете ВР Украины над новым наградным законодательством и разрабатывали новую линейку государственных наград. Я не помню, чтобы Игорь когда-нибудь болел ... СOVID не жалеет никого.. RIP, друг, ты останешься в истории Украины, как ее достойный и верный сын", - написал Боечко на своей странице в соцсети Facebook.

Под обоими постами люди активно выражают сожаление с преждевременным уходом Игоря Мазепы из жизни и скорбят в связи с его смертью.

Как сообщалось, 19 марта  от коронавируса умер известный украинский врач и предприниматель - изобретатель и производитель широко применяемого в мировой медицинской практике игольного аппликатора Николай Ляпко.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Смерть, Коронавирус, Игорь Мазепа, Волонтер, геральдист.
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