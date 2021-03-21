Стало известно о смерти изобретателя аппликаторов Ляпко

19 марта поздно вечером на 67-м году жизни от коронавируса умер известный украинский врач и предприниматель - изобретатель и производитель широко применяемого в мировой медицинской практике игольного аппликатора Николай Григорьевич Ляпко.

Об этом 20 марта в Фейсбуке сообщил Василий Мелюс.

"Разделяем горечь этой невосполнимой утраты с родными, близкими и коллегами Николая Григорьевича", - написал он.

В своем Фейсбуке 21 марта старший научный сотрудник Института философии НАН Украины Игорь Козловский также сообщил о смерти Ляпко.

"Ушел в закат мой большой друг, замечательный человек и известный врач и изобретатель аппликационных устройств Николай Ляпко, с которым мы тесно и искренне дружили более 40 лет. Ковид забрал человека с большим любящим сердцем", - написал он.

Стоит напомнить, что ранее, 17 марта от сердечной болезни умер президент Танзании Джон Магуфули.