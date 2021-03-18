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В Египте при странных обстоятельствах умер 21-летний украинец: все детали и фото

В Египте при странных обстоятельствах умер 21-летний украинец: все детали и фото
07:30 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

17 марта при загадочных обстоятельствах в Египте умер сын известного тернопольского священника Анатолия Зинкевича - 21-летний Антон.

Об этом сообщили на сайте ТНПУ.

Согласно предоставленным еженедельником "Номер один" данным, парень с друзьями поехал на отдых в Египет. Вечером он заснул, а на утро так и не проснулся. Утром же друзья нашли Антона мертвым.

На данный момент пока неизвестны причины смерти парня. В то же время 17 марта решался вопрос о транспортировке погибшего в Украину.

погибший парень

Фото: 0352.ua.

Стоит отметить, что отец парня, Анатолий Зинкевич являлся настоятелем тернопольского Свято-Троицкого духовного центра им. Даниила Галицкого УПЦ. Мужчина скончался около двух лет назад, 13 февраля в 2019 году.

Стоит напомнить, что ранее 19 февраля в Египте несколько украинских туристов попали в ДТП с туристическим автобусом.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Египет.
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