В Египте при странных обстоятельствах умер 21-летний украинец: все детали и фото

17 марта при загадочных обстоятельствах в Египте умер сын известного тернопольского священника Анатолия Зинкевича - 21-летний Антон.

Об этом сообщили на сайте ТНПУ.

Согласно предоставленным еженедельником "Номер один" данным, парень с друзьями поехал на отдых в Египет. Вечером он заснул, а на утро так и не проснулся. Утром же друзья нашли Антона мертвым.

На данный момент пока неизвестны причины смерти парня. В то же время 17 марта решался вопрос о транспортировке погибшего в Украину.

Фото: 0352.ua.

Стоит отметить, что отец парня, Анатолий Зинкевич являлся настоятелем тернопольского Свято-Троицкого духовного центра им. Даниила Галицкого УПЦ. Мужчина скончался около двух лет назад, 13 февраля в 2019 году.

Стоит напомнить, что ранее 19 февраля в Египте несколько украинских туристов попали в ДТП с туристическим автобусом.