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ДТП с туристами из Украины в Египте: стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие

ДТП с туристами из Украины в Египте: стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф

Один из трех украинских туристов, попавших в ДТП с туристическим автобусом в Египте, находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в комментарии "Украина 24" посол Украины в Египте Евгений Микитенко.

Два других пострадавших украинца получили более легкие травмы. В автобусе было до 60 туристов из разных стран.

"Сколько было точно из Украины - пока неизвестно", - уточнил Микитенко, отметив, что лечение пострадавших оплатит туристическая компания, которая занималась страхованием туристов.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно о смерти украинки в Египте. Смертельный случай произошел во время сноркелинга - плавания в маске с трубкой для дыхания под поверхностью воды.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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ДТП, Аварии, Египет. украинцы.
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