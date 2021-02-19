ДТП с туристами из Украины в Египте: стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие

Один из трех украинских туристов, попавших в ДТП с туристическим автобусом в Египте, находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в комментарии "Украина 24" посол Украины в Египте Евгений Микитенко.

Два других пострадавших украинца получили более легкие травмы. В автобусе было до 60 туристов из разных стран.

"Сколько было точно из Украины - пока неизвестно", - уточнил Микитенко, отметив, что лечение пострадавших оплатит туристическая компания, которая занималась страхованием туристов.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно о смерти украинки в Египте. Смертельный случай произошел во время сноркелинга - плавания в маске с трубкой для дыхания под поверхностью воды.