Маленький экскаватор, пытающийся откопать контейнеровоз в Суэцком канале, не перестает смешить сеть

Контейнеровоз под названием Ever Given, который 23 марта сев на мель блокировал передвижение по Суэцкому каналу стал героем интеренет-шуток и мемов.

Об этом сообщили в сети Твиттер.

Многие пользователи поделились своими фото-шутками на данную тему.

When you feel stressed at work, take a look at this tiny excavator. The burden of dredging the route between Asia and Europe rests squarely on its shoulders. #EVERGIVEN #suezcanal pic.twitter.com/mCoehqgOxc — Vsy (@vsy) March 24, 2021

The captain is back from his hard day at work!! #evergiven #SuezCanal pic.twitter.com/dgyAf6oihf — Kallang Wave (@Kallang22) March 24, 2021

Having fun with a new meme format I saw earlier. #EVERGIVEN #StarTrek pic.twitter.com/hFy2LA92KE — Nicolas Ward (@UltraNurd) March 25, 2021

Стоит напомнить, что ранее в сети уже выложили порцию шуток связанных с контейнеровозом Ever Given.