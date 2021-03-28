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Попытка разблокирования Суэцкого канала: появилось новое видео и детали операции

Попытка разблокирования Суэцкого канала: появилось новое видео и детали операции
Обновлено 08:22 Сегодня Телеграф

Контейнеровоз Ever Given заблокировал египетский Суэцкий канал после очередной попытки выбить его во время прилива 27 марта потерпели неудачу.

Об том 28 марта сообщили BBC News.

По словам официальных лиц, прогноз был достигнут и судно будет на плаву к вечеру воскресенья. 

Днем ранее рабочим удалось извлечь около 20 000 тонн песка и 14 буксиров, которые тянули и толкали судно, попытались выбить его. 

Хотя сильные приливы и ветры затрудняли попытки освободить судно, буксирам удалось повернуть его на 30 градусов в двух направлениях.

Кадры, размещенные в Twitter, показывают, как буксиры гудят, чтобы отпраздновать эту маленькую победу.

В то же время судя по данным ресурса Marinetraffic, судно остается на месте:

rfhnf

Напомним, что Ever Given 23 марта застрял в одном из самых оживленных каналов мира. Тогда завал помешал прохождению 300 кораблей и некоторые судна изменили маршруты вокруг Африки.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Суэцкий канал, Ever Given.
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