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В небе над Ираном наблюдают Луну Червя: что это такое (видео)

В небе над Ираном наблюдают Луну Червя: что это такое (видео)
Обновлено 18:50 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В небе над Тегераном наблюдают явление, которое уже окрестили первым в этом году суперлунием. Это явление также называется в народе "Пасхальным полнолунием" или "Луной червя". 

Трансляцию с места ведется в YouTube-канале "Телеканал 360". 

Суперлуние, согласно терминологии астролога Ричарда Нолла, отличается тем, что новая или полная Луна совпадает в пределах 90% с моментом максимального сближения с Землей. Если опираться на это определение, то мартовское "суперлуние" таковым не является.

Однако это не отменяет того, что Луна в этот день будет находиться относительно близко к Земле (всего 362 170 км), из-за чего ее будет очень хорошо видно в небе. 

В 2021 году будет два суперлуния 27 апреля и 26 мая.

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А вот мартовская Луна традиционно называется в народе "Луной Червя". Это название произошло от того, что земля начинает прогреваться после зимы и в ней появляются дождевые черви, а это в свою очередь может свидетельствовать о том, что весна пришла и "забрала власть" у зимы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,643

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Иран, Полнолуние, Пасха, Луна Червя.
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