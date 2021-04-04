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Попытка госпереворота в Иордании: кто такой принц Хамза и почему его считают угрозой монархии

Попытка госпереворота в Иордании: кто такой принц Хамза и почему его считают угрозой монархии
17:47 Сегодня Телеграф

Принц Хамза бин аль-Хусейн, арестованный после попытки государственного переворота в Иордании - популярная фигура в стране, его считают религиозным и скромным, общительным с простыми людьми.

Об этом пишет в воскресенье, 4 апреля, новостной сайт международной телекомпании "Aljazeera".

"Судьба бывшего наследного принца Иордании Хамзы бин аль-Хусейна неясна. Сообщается, что в настоящее время он находится под домашним арестом. Иорданский военный чиновник сказал, что 41-летний принц Хамза получил приказ прекратить деятельность, "направленную на подрыв безопасности и стабильности Иордании", - говорится в публикации.

Принц Хамза родился 29 марта 1980 года в столице страны Аммане. Он сводный брат короля Абдаллы II.

Когда их отец король Аль-Хусейн бин Талал скончался от рака в 1999 году, 59-летний Абдулла был коронован, а Хамза стал наследным принцем Иордании.

Это звание было дано из уважения к королю Хусейну, правившему почти 50 лет и, как известно, наиболее благосклонно относившемуся к Хамзе из всех его 11 детей от четырех браков.

королевская семья Иордании

Однако король Абдалла II лишил его этого титула пять лет спустя и передал его своему старшему сыну 26-летнему Аль-Хусейну бин Абдалле II.

Как говорится в заметке, король Абдалла сказал, что он решил "освободить" принца Хамзу "от ограничений положения наследного принца, чтобы дать вам (Хамзе –ред.) свободу работать и выполнять любую миссию или ответственность, которую я вам доверяю".

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Выступая по-английски в видео, переданном его адвокатом BBC, принц Хамза сказал, что он не был участником какого-либо заговора, и назвал правящую систему коррумпированной.

"Благополучие (иорданцев - ред.) было поставлено на второй план правящей системой, которая решила, что ее личные интересы, финансовые интересы и коррупция важнее, чем жизнь, достоинство и будущее 10 миллионов человек, которые здесь живут", - сказал он.

Принц Хамза_скриншот из видеообращения

В видеозаписи выступления на стене позади принца можно увидеть портрет их отца, короля Хусейна.

Издание пишет, что Абдалла и Хамза на протяжении многих лет не проявляли открытого соперничества.

"Хамза - популярная фигура в Иордании. Его считают религиозным и скромным, близким к обычным людям и похожим на своего любимого отца, покойного короля Хусейна. В прошлом он критиковал правительство, обвиняя чиновников в "неудачном управлении" после того, как они одобрили закон о подоходном налоге в 2018 году", - говорится в заметке.

При этом принц Хамза не рассматривается как большая угроза монархии Иордании и "годами подвергался маргинализации, а действия против него представляют собой первый подобный инцидент с участием близкого члена королевской семьи с тех пор, как король Абдалла вступил на престол".

Власти все больше обеспокоены его усилиями по налаживанию связей с недовольными фигурами в сильных иорданских племенах. Эти люди в последние недели призвали к протестам против коррупции в стране, сильно пострадавшей от воздействия COVID-19 на экономику, что привело к росту безработицы до рекордного уровня и углублению бедности. Власти подавили несколько демонстраций, задержав десятки человек.

"Племена, которые доминируют в силах безопасности, составляют основу поддержки хашимитской монархии королевства", - отмечается в заметке.

Принца Хамзу часто фотографировали на встречах с представителями племен, и он известен своей популярностью, особенно среди племен и жителей Восточного берега Иордании, "из-за его сверхъестественного сходства со своим отцом, которого многие любили в королевстве".

"Его недавние встречи с вождями племен по всей Иордании и публикации в Твиттере в 2018 году, содержащие воодушевляющие слова "О, моя страна", вызвали переполох в королевстве. Его визиты к старейшинам племен по их приглашению широко рассматривались, как способ показать свою значимость и близость к людям". - говорится в заметке.

Как сообщалось, в воскресенье, 4 апреля, в Офисе президента Украины отреагировали на сообщение о том, что бывшего наследного принца Иордании Хамзу бен Хусейна посадили под домашний арест.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Арест, Иордания, Принц, Попытка переворота, Хамза бин аль-Хусейн.
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