У Зеленского обеспокоились новостями из Иордании: что произошло

Бывшего наследного принца Иордании Хамзу бен Хусейна посадили под домашний арест. В Украине данной новостью обеспокоились.

Об этом 4 апреля сообщили в Телеграм-канале Офиса президента.

По словам принца, его арест военными является кампанией по подавлению инакомыслия в стране. Властей он обвинил в некомпетентности и коррумпированности.

Об этом сообщили BBC News.

Хамза бен Хусейн получил запрет на покидание своего дома, а также лишился интернета и телефонной связи. Руководство страны обосновало данные "санкции" тем, что он критиковал власти и короля Иордании Абдаллу II ибн Хусейна.

При этом военные ранее отрицали сообщения об аресте принца.

Сам же "заключенный" отмечает свою невиновность и говорит, что не делал ничего противозаконного.

Стоит отметить, что Иордания является ключевым американским партнером в сирийских военных операциях.