У Зеленского обеспокоились новостями из Иордании: что произошло

Бывшего наследного принца Иордании Хамзу бен Хусейна посадили под домашний арест. В Украине данной новостью обеспокоились.
Об этом 4 апреля сообщили в Телеграм-канале Офиса президента.
По словам принца, его арест военными является кампанией по подавлению инакомыслия в стране. Властей он обвинил в некомпетентности и коррумпированности.
Об этом сообщили BBC News.
Хамза бен Хусейн получил запрет на покидание своего дома, а также лишился интернета и телефонной связи. Руководство страны обосновало данные "санкции" тем, что он критиковал власти и короля Иордании Абдаллу II ибн Хусейна.
При этом военные ранее отрицали сообщения об аресте принца.
Сам же "заключенный" отмечает свою невиновность и говорит, что не делал ничего противозаконного.
Стоит отметить, что Иордания является ключевым американским партнером в сирийских военных операциях.