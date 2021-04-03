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Зеленскому придется выполнять данные им обещания: к чему должен привести разговор президентов Украины и США

Зеленскому придется выполнять данные им обещания: к чему должен привести разговор президентов Украины и США
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф

Долгожданный первый телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом состоялся в пятницу, 2 апреля. После той беседы Зеленский заверил, что настроен реформировать Украину. Президентский диалог и его возможные последствия проанализировал для "Телеграфа" руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей.

"Телефонный разговор президентов Украины и США – положительный сигнал в сложившейся сложной военно-политической ситуации. И реципиент этого сигнала сидит в Кремле – считает Игорь Соловей. – Именно Москва в последнее время пошла на демонстрационное обострение ситуации по всем возможным направлениям: показушное всплытие подводных лодок во льдах Арктики; массовое нарушение воздушного пространства государств-членов НАТО; а также стягивание военной техники к границам с Украиной. Складывается впечатление, что Путин таким образом проверяет, нащупывает границы податливости нового президента США. Как гопник проверяет "на слабо" своего соперника. А также стимулирует Байдена к контакту и сотрудничеству с тем, кого тот раньше открыто назвал убийцей. Своего рода сатисфакция за нанесенное оскорбление".

По словам руководителя "Агентства международных исследований", эта тактика похожа на действия другого диктатора, но уже из Северной Кореи.

"Ким Чен Ын тоже традиционно повышает ставки, шантажируя мир и Вашингтон началом ядерной войны. И когда на него обращают внимание – то радостно бросается в объятия бывшего врага, выпрашивая послабления санкций", – отмечает Игорь Соловей.

Эйфорию на Банковой от факта самого разговора он считает понятной – будет, что предъявить политическим недоброжелателям.

"Хотя, по сравнению с разговором Зеленского с Трампом, в этот раз демонстративных эмоций на Банковой меньше, формулировки заявлений – выверены и согласованы. Как и предусматривает протокол и практика переговоров такого уровня. Видимо, прошлые уроки не прошли даром, – считает Игорь Соловей. – Но и украинцам стало спокойнее – появилось чувство, что мы не останемся одни в случае новых авантюр Путина".

А дальше, подчеркивает эксперт, наступят будни – и Зеленскому придется выполнять данные им США обещания. Особенно в части борьбы с коррупцией в своем окружении, включая бывших спонсоров и членов команды.

Ранее первый диалог между президентами Украины и США прокомментировал "Телеграфу" эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич. 

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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США, Переговоры, Джо Байден, Владимир Зеленский.
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