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"Настроен реформировать Украину": Зеленский сделал заявление после разговора с Байденом

"Настроен реформировать Украину": Зеленский сделал заявление после разговора с Байденом
18:25 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский дал первый комментарий по итогам телефонного разговора с лидером США Джо Байденом, состоявшегося около часа назад.

Зеленский в своем “Твиттер” заявил о том, что они с Байденом стоят плечом к плечу, когда речь идет о сохранении демократий. 

“Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев”, - написал президент.

Напомним, разговор политиков состоялся на фоне сообщений о наращивании российской военной мощи на востоке Украины. Согласно информации американского СМИ Politico, беседа продолжалась около 40 минут. В основном, говорили о конфликте на Донбассе и борьбе с коррупцией в Украине. Также известно, что Джо Байден заверил Владимира Зеленского в симпатии к нашей стране.

Сейчас команда Зеленского совместно с Белым домом утверждает сообщения о деталях телефонного разговора, которые обнародуют позже на официальных источниках. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Твиттер, Джо Байден, Телефонный разговор, Владимир Зеленский.
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