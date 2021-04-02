"Настроен реформировать Украину": Зеленский сделал заявление после разговора с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский дал первый комментарий по итогам телефонного разговора с лидером США Джо Байденом, состоявшегося около часа назад.

Зеленский в своем “Твиттер” заявил о том, что они с Байденом стоят плечом к плечу, когда речь идет о сохранении демократий.

“Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев”, - написал президент.

Напомним, разговор политиков состоялся на фоне сообщений о наращивании российской военной мощи на востоке Украины. Согласно информации американского СМИ Politico, беседа продолжалась около 40 минут. В основном, говорили о конфликте на Донбассе и борьбе с коррупцией в Украине. Также известно, что Джо Байден заверил Владимира Зеленского в симпатии к нашей стране.

Сейчас команда Зеленского совместно с Белым домом утверждает сообщения о деталях телефонного разговора, которые обнародуют позже на официальных источниках.