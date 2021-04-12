У Ирана серьезные проблемы - на ядерном объекте произошел мощный взрыв

11 апреля на одном из иранских заводов по обогащению урана в Натанзе произошел сбой в подаче электричества. Причиной этому мог послужить направленный взрыв.

Об это 12 апреля сообщили BBC News.

По информации сотрудников разведки, сильный взрыв разрушил всю защищенную внутреннюю энергосистему, которая питала центрифуги, обогащающие уран для использования в качестве материала для изготовления реакторного топлива и ядерного оружия.

До этого 10 апреля президент Ирана Рухани открыл новые центрифуги в Натанзе.

В свою очередь в The New York Times отмечают, что взрыв серьезно ударил по способности Ирана к обогащению урана. Теперь, чтобы восстановить производство, понадобится не меньше 9-ти месяцев.

В СМИ Израиля отмечали, что инцидент в Натанзе был результатом кибератак, но в стране отказываются как либо комментировать чью-либо причастность.

Отметим, что взрыв произошел через неделю после переговоров США и Ирана в Вене, направленных на возобновление ядерной сделки.

Напомним, что 9 апреля на востоке Африки в Мозамбике нашли захоронение 12 туристов. Людей похоронили обезглавленными. В причастности подозревают боевиков ИГИЛ.