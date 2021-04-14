В Египте в ДТП автобуса с грузовиком погибло 20 человек: фото трагедии

Двадцать человек погибли, еще трое получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем на юге Египта.

Об этом сообщает "ZN.UA" со ссылкой на египетское интернет-издание "El Balad".

Авария произошла на трассе Асьют - Красное море.

(фото akhbarelyom)

"Водитель автобуса, который ехал из Каира в Сохаг, не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик с нефтепродуктами и на большой скорости врезался в него. В результате удара автомобили загорелись", – говорится в заметке.

В спасательных работах было задействовано более 30 бригад "скорой помощи".

Как сообщалось, 10 апреля в Турции разбился автобус с туристами: одна женщина погибла, десятки пострадавших.