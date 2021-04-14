Скачать
Среда, 14.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В Никополе убили известного волонтера: близкие рассказали, каким она была человеком
В Никополе убили известного волонтера: близкие рассказали, каким она была человеком
Число жертв коронавируса в Украине неуклонно растет: статистика 14 апреля
Число жертв коронавируса в Украине неуклонно растет: статистика 14 апреля
В Жмеринке живодер расправился с собаками из приюта: детали происшествия
В Жмеринке живодер расправился с собаками из приюта: детали происшествия
Военный атташе РФ устроил вечеринку в Латвии и показывал неприличные жесты соседям: в сети обсуждают скандал
Военный атташе РФ устроил вечеринку в Латвии и показывал неприличные жесты соседям: в сети обсуждают скандал

В Египте в ДТП автобуса с грузовиком погибло 20 человек: фото трагедии

В Египте в ДТП автобуса с грузовиком погибло 20 человек: фото трагедии
Обновлено 08:16 Сегодня Телеграф akhbarelyom

Двадцать человек погибли, еще трое получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем на юге Египта.

Об этом сообщает "ZN.UA" со ссылкой на египетское интернет-издание "El Balad".

Авария произошла на трассе Асьют - Красное море.

Египет_ДТП_3

(фото akhbarelyom)

"Водитель автобуса, который ехал из Каира в Сохаг, не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик с нефтепродуктами и на большой скорости врезался в него. В результате удара автомобили загорелись", – говорится в заметке.

Египет_ДТП_1

В спасательных работах было задействовано более 30 бригад "скорой помощи".

Как сообщалось, 10 апреля в Турции разбился автобус с туристами: одна женщина погибла, десятки пострадавших.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 136

Все по теме:

Египет, ДТП, Жертвы, Автобус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Байден потроллил Путина: в сети обсуждают беседу президентов США и РФ
02 Били кирпичом до потери сознания: в Харькове напали на молодого парня (видео)
03 Россию накроет цинковый ливень, а у Путина появится очередной горб позора: Невзоров описал сценарий "будущей" войны
04 "Девочки снимались ню для Playboy": вернувшуюся из ОАЭ украинку уличили во лжи
05 Блокировавшее Суэцкий канал судно Ever Given никак не дойдет до места назначения: что произошло в этот раз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Байден и Путин поговорили по телефону: обсуждали Украину и будущую встречу
Байден и Путин поговорили по телефону: обсуждали Украину и будущую встречу
В Египте в ДТП автобуса с грузовиком погибло 20 человек: фото трагедии
В Египте в ДТП автобуса с грузовиком погибло 20 человек: фото трагедии
Путин торгуется с Западом: Гордон объяснил, зачем Россия бряцает оружием у границ с Украиной
Путин торгуется с Западом: Гордон объяснил, зачем Россия бряцает оружием у границ с Украиной
Какой праздник 14 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 14 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь