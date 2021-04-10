В Турции разбился автобус с туристами: одна женщина погибла, десятки пострадавших (фото, видео)

В Турции, на трассе Конья-Аксарай туристический автобус из-за шторма и гололеда слетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП 36 человек пострадали и один погиб.
Об этом 10 апреля сообщили Haber Dairesi.
Снегопад, который продолжается со вчерашнего вечера стал причиной ДТП автобуса с номером 07 S 2580, перевозившего российских туристов из Анталии в Каппадокию.
43-летняя россиянка Елена Леонидовна скончалась, а 36 туристов получили травмы.
Всех пострадавших доставили в больницу.
Авария произошла из-за гололеда, водитель потерял контроль над рулевым колесом, что и стало причиной происшествия.
После аварии прохожие и водители оказывали помощь пассажирам автобуса.
Было вино, что пострадавшие туристы, не сумевшие преодолеть шок аварии, успокаивали друг друга, обнимая друг друга.
Фото и видео с места инцидента:
Фото/видео: haberdairesi.com
Напомним, что ранее в Харькове на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП: легковушка насмерть сбила майора полиции.