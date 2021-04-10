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В Турции разбился автобус с туристами: одна женщина погибла, десятки пострадавших (фото, видео)

В Турции разбился автобус с туристами: одна женщина погибла, десятки пострадавших (фото, видео)
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф Фото: haberdairesi

В Турции, на трассе Конья-Аксарай туристический автобус из-за шторма и гололеда слетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП 36 человек пострадали и один погиб.

Об этом 10 апреля сообщили Haber Dairesi.

Снегопад, который продолжается со вчерашнего вечера стал причиной ДТП автобуса с номером 07 S 2580, перевозившего российских туристов из Анталии в Каппадокию.

43-летняя россиянка Елена Леонидовна скончалась, а 36 туристов получили травмы.

Всех пострадавших доставили в больницу.

Авария произошла из-за гололеда, водитель потерял контроль над рулевым колесом, что и стало причиной происшествия.

После аварии прохожие и водители оказывали помощь пассажирам автобуса.

Было вино, что пострадавшие туристы, не сумевшие преодолеть шок аварии, успокаивали друг друга, обнимая друг друга. 

Фото и видео с места инцидента:

 ДТП

ДТП в Турции

ДТП в Турции на дороге

ДТП в Турции на дороге автобуса

ДТП в Турции на дороге автобуса с туристами

ДТП в Турции на трассе Конья-Аксарай автобуса с туристами

ДТП в Турции на трассе Конья-Аксарай автобуса с туристами из-за гололеда

ДТП в Турции на трассе Конья-Аксарай автобуса с туристами с погибшей

ДТП в Турции на трассе Конья-Аксарай автобуса с потрадавшими

Фото/видео: haberdairesi.com

Напомним, что ранее в Харькове на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП: легковушка насмерть сбила майора полиции.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Турция, ДТП.
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