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В Грузии в банке захватили заложника: последние новости и данные о захватчике

В Грузии в банке захватили заложника: последние новости и данные о захватчике
13:26 Сегодня Телеграф Фото: telegram

В Грузии, в Тбилиси в районе Авлабари произошло ЧП: вооруженный человек ворвался в отделение банка и захватил одного заложника. Спустя небольшое время его задержали.

Об этом сообщил "Курьер".

На место инцидента сразу выдвинулись множество полицейских, они эвакуировали граждан.

Неизвестный захватил 1 человека в заложники, остальных людей он отпустил.

Полицейские пытались договориться с преступником, но безрезультатно.

И хотя правоохранители усилили меры безопасности и закрыли станцию метро Авлабари, остальные станции метро продолжают работать в обычном режиме.

Видео с места событий:

Позднее нарушителя удалось задержать. По данным полиции никто не пострадал.

Напомним, что 14 апреля во время стрельбы в Индианаполисе на складе FedEx погибли не менее 8 человек, а преступник покончил с собой.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 272

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Грузия, Заложник.
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