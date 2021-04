Число жертв стрельбы в США возросло: судьба виновника тоже оказалась печальной (видео)

Во время стрельбы в Индианаполисе 14 апреля на складе FedEx погибли не менее 8 человек, а преступник покончил с собой.

Об этом сообщили The New York Times.

По словам офицера из полицейского департамента Индианаполиса Джины Кук, полицейские прибыли на место инцидента после 11 вечера, сразу после произведенных выстрелов.

На месте они увидели стрелка и несколько человек с травмами и ранениями.

Уже 15 апреля в полиции сообщили о смерти 8 человек, без учета стрелка, который совершил суицид.

Пострадавших доставили в больницы района.

Само помещение склада FedEx, где случилось происшествие, расположен на юго-западной стороне Индианаполиса, неподалеку от аэропорта.

Видео с места инцидента:

IMPD Officer Genae Cook confirms an active shooter was at the FedEx building around 11:00, says they believe the gunman killed himself. pic.twitter.com/oUEYCpN1t5