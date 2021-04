В США открыли стрельбу по людям, сообщается уже о минимум пяти погибших (фото и видео)

В Индианаполисе множество человек погибли после стрельбы по предприятию FedEx.

Об этом сообщили 16 апреля WRTV.

Инцидент произошел на предприятии FedEx в квартале 8900 на Мирабель-роуд в Индианаполисе.

По информации офицера городского управления Индианаполиса Джины Кук, полицейских вызвали на место 23:00 (6 утра по Киеву).

Примечательно, что сам объект находится недалеко от международного аэропорта Индианаполиса.

По неофициальных данным уже как минимум 5 человек были убиты, также сообщалось о раненых.

#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1