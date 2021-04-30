Мужчины прокатили лошадь в лифте небоскреба: курьезное видео попало в сеть

Необычный пассажир воспользовался лифтом в одном из небоскребов Тель-Авива. Двое израильтян перевезли на нем лошадь.

Камеры видеонаблюдения внутри здания Park TLV в районе Ха-Аргазин зафиксировали момент захода коня в кабину лифта. Видео попало в группу жильцов дома в WhatsApp. Недовольные соседи выяснили, что мужчина приехал с конем на шестой этаж навестить друга. После этого жильцы обратились в полицию, сообщает ynetnews.

Сейчас обоих "коневодов" задержала полиция. Один из подозреваемых нарушил домашний арест за предыдущие правонарушения и предстанет перед судом.

Так, как район Ха-Аргазин находится неподалеку от сельскохозяйственных ферм, вполне возможно, лошадь была взята на одной из них

А вот городские власти от инцидента самоустранились. Как заявили в муниципалитете Тель-Авива-Яффо, этот небоскреб находится в частной собственности. Поэтому властям города запрещено вмешиваться в ситуацию.

Напомним, в российском городе Асбесте в Торговом центре несколько дней ловили обезьяну.