Скачать
Пятница, 30.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Девочка застряла головой на детской площадке под Днепром: спасателям пришлось резать качели
Девочка застряла головой на детской площадке под Днепром: спасателям пришлось резать качели
Турция упростила условия въезда для туристов из Украины, Таиланд же наоборот усложнил
Турция упростила условия въезда для туристов из Украины, Таиланд же наоборот усложнил
Россию сурово накажут в случае наступления на Украину: Европарламент принял важную резолюцию
Россию сурово накажут в случае наступления на Украину: Европарламент принял важную резолюцию
"У меня есть фан-клуб любителей чл*на Кивы": нардеп стал героем нового скандала (видео 18+)
"У меня есть фан-клуб любителей чл*на Кивы": нардеп стал героем нового скандала (видео 18+)

Мужчины прокатили лошадь в лифте небоскреба: курьезное видео попало в сеть

Мужчины прокатили лошадь в лифте небоскреба: курьезное видео попало в сеть
01:36 Сегодня Телеграф

Необычный пассажир воспользовался лифтом в одном из небоскребов Тель-Авива. Двое израильтян перевезли на нем лошадь.

 Камеры видеонаблюдения внутри здания Park TLV в районе Ха-Аргазин  зафиксировали момент захода коня в кабину лифта. Видео попало в группу жильцов дома в WhatsApp. Недовольные соседи выяснили, что мужчина приехал с конем на шестой этаж навестить друга. После этого жильцы обратились в полицию, сообщает ynetnews.

Сейчас обоих "коневодов" задержала полиция. Один из подозреваемых нарушил домашний арест за предыдущие правонарушения и предстанет перед судом.

Так, как район Ха-Аргазин  находится неподалеку от сельскохозяйственных ферм, вполне возможно, лошадь была взята на одной из них

А вот городские власти от инцидента самоустранились. Как заявили в муниципалитете Тель-Авива-Яффо, этот небоскреб находится в частной собственности. Поэтому властям города запрещено вмешиваться в ситуацию.

Напомним, в российском городе Асбесте в Торговом центре несколько дней ловили обезьяну.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 162

Все по теме:

Лифт, Израиль, Тель-Авив, Лошадь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Силой и угрозами затянул к себе домой: на Донетчине юноша изнасиловал 14-летнего мальчика
02 В запорожской семье, где 4-летний Тимур выпал из окна детсада, это уже второе ЧП за месяц
03 Семья была полноценной: в полиции раскрыли детали смерти девочки от анорексии в Одессе
04 Названа героиня нового сезона "Холостячка"
05 По соседству с Украиной впервые обнаружили новый штамм COVID-19 из Индии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 29 апреля: отставка Найема с Укроборонпрома, закон о приватизации от Зеленского и запрет Моргенштерна в Украине
Итоги 29 апреля: отставка Найема с Укроборонпрома, закон о приватизации от Зеленского и запрет Моргенштерна в Украине
&quot;На**й политику&quot;: Моргенштерн отреагировал на попадание в &quot;черный список&quot; Украины
"На**й политику": Моргенштерн отреагировал на попадание в "черный список" Украины
Спустя месяц в Украину отправляют вторую партию китайских вакцин от коронавируса
Спустя месяц в Украину отправляют вторую партию китайских вакцин от коронавируса
Какой праздник 30 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 30 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь