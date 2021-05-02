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Черным дым поднимается столбом: на химзаводе в Иране взрывы и масштабный пожар (видео)

Черным дым поднимается столбом: на химзаводе в Иране взрывы и масштабный пожар (видео)
Обновлено 12:52 Сегодня Телеграф Iranintl

Сильный пожар и взрывы произошли в воскресенье, 2 мая, утром в иранской провинции Кум на химическом заводе. В результате ЧП по меньшей мере пострадали четверо пожарных.

Об этом сообщает интернет-издание "Iranintl".

"Хамид Карими, представитель пожарной службы Кума, сказал, что пожар на заводе химической промышленности Кума начался в 6 часов утра и что с тех пор в этом районе произошло несколько взрывов", - говорится в заметке.

Иран_Кум_пожар

Представитель Департамента пожарной охраны Кума добавил, что из-за серьезности пожара и взрывов, произошедших во время инцидента, загорелась одна из пожарных машин, а двое пожарных получили серьезные ранения и были доставлены в медицинские центры для лечения.

"В результате пожара пострадали еще двое пожарных, лечение которых, по данным пожарной службы Кума, проводилось в амбулаторных условиях", - говорится в заметке.

При этом ряд СМИ сообщают о наличии погибших в результате инцидента, но официально сообщается только об упомянутых четверых пострадавших пожарных.

Карими также сказал, что пожарная часть Кума призвала на помощь все воинские части и силы, объявив о критической ситуации, и что на место происшествия были вызваны цистерны с водой из муниципалитета и водохозяйственной организации.

Представитель пожарной службы Кума подчеркнул, что из-за объема и серьезности пожара, а также наличия легковоспламеняющихся материалов служба пожарной охраны Кума немедленно предприняла меры по борьбе с огнем, и более 100 пожарных были отправлены к месту происшествия.

Он подчеркнул, что из-за наличия фталевого сырья, которое является компонентом для производства пластмассовых материалов, работа по борьбе с огнем затруднена, но пожарные не позволили огню достичь резервуаров со спиртом и другими легковоспламеняющимися материалами.

Официальное информационное агентство Ирана IRNA описало фабрику, которая загорелась в воскресенье утром в Куме, как спиртовую фабрику, и сообщило, что на место происшествия были отправлены несколько машин и автобусов "скорой помощи".

Представитель отдела по чрезвычайным ситуациям Кума Мехди Фарахани также подтвердил факт широкомасштабного пожара на фабрике, заявив, что к месту происшествия были отправлены автобус и несколько машин скорой помощи.

Чиновник пожарной службы Кума сказал в телеинтервью спустя более чем через три часа после возгорания, что пожар локализован на большей части завода.

Чиновники пожарной службы Кума и другие официальные лица пока не прокомментировали причину пожара заводе химической промышленности.

Как сообщалось, 11 апреля на одном из иранских заводов по обогащению урана в Натанзе произошел взрыв с последующим сбоем в подаче электричества.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 391

Все по теме:

Пожар, Иран, Химзавод, Взрывы, Пострадавшие, Кум.
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