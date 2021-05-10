Перехват российских ракет в Аравийском море: выяснились важные подробности

Перехваченная ВМС США в воскресенье, 9 мая партия оружия, состоящая из тысяч штурмовых винтовок, пулеметов и снайперских винтовок, спрятанных на борту корабля без опознавательных знаков в Аравийском море, была предназначена для поддержки повстанцев-хуситов в Йемене.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

Первоначальное расследование ВМС показало, что судно прибыло из Ирана, что снова связывает Исламскую Республику с вооружением хуситов, несмотря на эмбарго Организации Объединенных Наций на поставки оружия.

"Захват, один из нескольких на фоне многолетней войны в Йемене, произошел в то время, когда США и другие страны пытаются положить конец конфликту, который привел к одной из самых страшных гуманитарных катастроф в мире. Поставки оружия, описанные как крупные, показывают, что до войны еще далеко", - говорится в заметке.

Как сообщалось, 9 мая моряки ракетного крейсера USS Monterey ВМС США обнаружили на борту судна без опознавательных знаков в северных районах Аравийского моря крупную партию вооружения: противотанковых ракет производства РФ, а также штурмовых винтовок и, пулеметов и гранатометов КНР.