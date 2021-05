Флот США перехватил переброску российских ракет на судне без опознавательных знаков (фото)

В Аравийском море крейсер американских военных сил USS Monterey задержал судно без опознавательных знаков, перевозивший партию противотанковых ракет РФ, а также штурмовых винтовок и, пулеметов и гранатометов КНР.

Об этом 9 мая сообщили в Твиттере ВМС США.

Задержание судна происходило на севере Аравийского моря. На нем перевозили крупную партию оружия среди которого, десятки противотанковых управляемых ракет, несколько тысяч штурмовых винтовок и несколько сотен пулеметов, снайперские винтовки, гранатометы и оптические прицелы.

Отметим, что экипаж судна был освобожден после допроса.

В данный момент выясняется место отправки оружия и того, кому оно было предназначено.

Видео с задержанного судна:

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.



Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV