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Россию все же отключат от SWIFT? Блинкен высказался о наказании за агрессию против Украины

Россию все же отключат от SWIFT? Блинкен высказался о наказании за агрессию против Украины
09:30 Сегодня Телеграф

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет рассматривать любые разумные действия в ответ на агрессивные действия России в отношении Украины или других партнеров Штатов.

Об этом Блинкен заявил в интервью "Радио Свобода", опубликованном около полуночи пятницы.

"Не хочу говорить о каких-то гипотетических шагах, которые мы можем сделать в будущем. Скажу вот что: когда речь идет о том, чтобы сдержать агрессию, или о том, чтобы ответить, мы рассмотрим любой разумный вариант", - сказал он, комментируя возможность отключения России от системы международных платежей SWIFT в случае военной эскалации РФ против Украины.

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По словам главы Госдепа, США будут отвечать, "если Россия продолжит делать необдуманные, агрессивные шаги или в отношении Украины, или в отношении других наших партнеров".

"Не с целью эскалации, не потому, что нам нужен конфликт, а потому, что такие действия не могут оставаться без ответа, не могут быть безнаказанными ... Но я искренне надеюсь на то, что Россия понимает: мы бы лучше предпочли более стабильные и предсказуемые отношения. Но, в конце концов, это зависит от России - от того, что она делает, и того, что не делает", - подчеркнул Блинкен.

Как сообщалось, Энтони Блинкен 6 мая в Киеве провел ряд встреч с руководством Украины.С ключевыми подробностями визита главы Госдепа США в Украину и главными заявлениями можно ознакомиться здесь.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Украина, США, Россия, Агрессия, Отключение, SWIFT, Энтони Блинкен.
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