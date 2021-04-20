Активы друзей Путина могут арестовать, а Россию – отключить от SWIFT: когда это произойдет

В понедельник, 19 апреля, на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил вводить против России, которая агрессивно ведет себя по отношению к Украине, секторальные санкции. Персональных, по его мнению, уже недостаточно.

Ранее о том, что одних только санкций против России недостаточно для предотвращения и прекращения уже существующих в мире связанных с РФ кризисов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Политолог Андрей Окара рассказал "Телеграфу", готов ли Евросоюз к усилению санкционного давления на Россию, а также - что за санкции могут ввести европейцы.

"Ситуация для России ухудшается. Если раньше санкции были за аннексию Крыма, конфликт на Донбассе, нарушения прав и свобод граждан, то в последнее время претензий стало намного больше. Это и Навальный, и вмешательство в выборы в США, и киберугрозы. Теперь еще и вероятная причастность россиян к взрывам складов в Чехии в 2014-м.

Причем не просто причастность, а возможное участие в их организации Александра Петрова и Руслана Боширова (предполагаемые сотрудники ГУ Генштаба Минобороны РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига), известных как отравители Скрипалей. Всё больше европейских политиков считают Россию виновной во многих недружественных актах. И количество таких (и актов, и политиков) становится критичным для Кремля", — считает Андрей Окара.

По его мнению, если ранее политическая поддержка России в Европе была примерно 50 на 50, то сейчас виден стремительный перевес антироссийских настроений.

"С Чехией было всё ладно до недавнего времени. Но после расследования по взрывам на складах - всё пошло под откос. Относительно лояльными к Кремлю сейчас остаются Австрия, Венгрия и Италия. С Германией видим достаточно многоаспектные, сложные отношения. Немало немецких политиков считают, что экономико-политический союз с РФ не помешал бы. Но Меркель вот-вот уйдет с поста канцлера. И ситуация может измениться. Франция к РФ также относится более-менее лояльно. Готовы слышать Кремль. Макрон – давний политический партнер Путина. Думаю, главным маркером тут станет "Северный поток-2". Если его всё же достроят, это покажет, что РФ умеет переигрывать даже в сложной ситуации. Цель не только заработать денег, но и уйти от зависимости от транзита через территорию Украины. Чтобы можно было делать с Украиной то, что хочется, без оглядки на Европу и поставки туда газа. Ну, а не достроят... В гражданском праве это называется "неполученные доходы и упущенная выгода". Это будет не смертельно для России, но весьма неприятно", — отмечает эксперт.

Он напоминает, что европейцы исправно продлевают санкции против России "за Крым и Донбасс". Но вполне могут значительно их усилить, в том числе секторально, если открытая война России с Украиной, трагические новости о Навальном, аншлюс Беларуси из вероятных станут реальными.

Андрей Окара не исключает, что тогда могут быть:

1. Арест активов ближайшего окружения Путина.

2. Сворачивание совместных экономических проектов с РФ, включая "Северный поток-2".

3. Возможное отключение России от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), к чему Россия уже готовится, создав внутреннюю систему такой связи.

4. Возможное блокирование авиасообщения.

5. Наложение ареста по искам третьих стран на российское имущество, находящееся за пределами России.

"А вот эмбарго на поставки энергоносителей вряд ли будет, — считает политолог. – Европа стремится диверсифицировать источники энергии. И точно не стремится стать максимально зависимой в этом смысле от США".

Союзники США по НАТО поддержали новые антироссийские санкции, который президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ввел 15 апреля за вмешательство в выборы в США и злонамеренную деятельность в киберпространстве.

Также администрация президента США рассматривает различные варианты наказания России в случае смерти заключенного в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального.