Санкций недостаточно: после встречи с Зеленским Макрон сделал заявление по России (видео)

Одних только санкций против России недостаточно для предотвращения и прекращения уже существующих в мире связанных с РФ кризисов и международная общественность должна определить четкие "красные линии".

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью CBS.

Так, говоря о давлении на Россию, Макрон заявил, что нужен подход, опирающийся на две основы.

"Во-первых, диалог. И я полностью разделяю готовность (президента США Джо – ред.) Байдена к диалогу и уверен, что президент (РФ Владимир – ред.) Путин может быть готов возобновить диалог. Но если мы хотим систему, которая будет лучше, в плане контроля над вооружениями, если мы хотим стабилизировать многие из существующих сейчас в мире конфликтов, нам нужен открытый и честный диалог с Россией", - сказал президент Франции.

С другой стороны, продолжил он, международная общественность должна после любого "неприемлемого поведения" Путина четко давать понять, что не согласна с этим.

"И я думаю, после неприемлемого поведения, мы действительно должны вводить санкции. Это то, что мы сделали после Украины и после ряда случившихся кризисов. И я думаю, мы должны определить Красные линии с Россией. Санкций самих по себе недостаточно, но это часть пакета", - подчеркнул Макрон.

Как сообщалось, Макрон 16 апреля провел встречу в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским. Теперь же он намерен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Больше о выводах, которые можно сделать из итогов встречи президентов Франции и Украины, читайте в материале "Телеграф": "Макрон остался недоволен? Первые выводы по итогам визита Зеленского в Париж".