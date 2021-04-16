"Ми рішуче налаштовані": Макрон в Твиттере обратился к читателям на украинском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон подвел краткий итог встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

После переговоров он обнародовал в Твиттер пост на украинском языке.

"По ситуации в Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, который является единственно возможным", - написал Макрон.

Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021

Как сообщалось ранее, Зеленский и Макрон встретились в Париже 16 апреля.

Они обсудили темы обострения ситуации на Донбассе, а также будущего Украины в ЕС и НАТО.

Разговор состоялся в формате тет-а-тет, но позже к ним присоединилась по видеосвязи канцлер Германии Ангела Меркель.

Кроме того, на пресс-конференции Зеленский рассказал, когда состоится встреча советников лидеров стран "нормандской четверки".