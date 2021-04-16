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Зеленский анонсировал встречу советников лидеров Нормандской четверки: названа дата

Зеленский анонсировал встречу советников лидеров Нормандской четверки: названа дата
17:49 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу 16 апреля посетил Париж, где провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 

Во время пресс-конференции по итогу встречи с Макроном, Зеленский заявил, что в настоящее время готовится встреча советников лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция). 

По его словам, эта встреча состоится уже 19 апреля. 

Зеленский и Макрон провели переговоры в формате тет-а-тет, но позже к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. 

Стороны обсудили рост напряжения на Донбассе, а также перспективы Украины по вступлению в ЕС и НАТО. 

"Где-то со второй половины декабря мы увидели осложнение ситуации на контактной линии и временно оккупированной территории. Все эти случаи я рассказал подробно господину Макрону, а затем и госпоже Меркель", - сказал Зеленский. 

О том, что Зеленский хотел показать Путину своим визитом во Францию, читайте в материале "Телеграф": Никакой дружбы трех: назван главный месседж переговоров Зеленского с Макроном и Меркель

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Владимир Зеленский, Нормандский формат.
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