Зеленский анонсировал встречу советников лидеров Нормандской четверки: названа дата

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу 16 апреля посетил Париж, где провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Во время пресс-конференции по итогу встречи с Макроном, Зеленский заявил, что в настоящее время готовится встреча советников лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).

По его словам, эта встреча состоится уже 19 апреля.

Зеленский и Макрон провели переговоры в формате тет-а-тет, но позже к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.

Стороны обсудили рост напряжения на Донбассе, а также перспективы Украины по вступлению в ЕС и НАТО.

"Где-то со второй половины декабря мы увидели осложнение ситуации на контактной линии и временно оккупированной территории. Все эти случаи я рассказал подробно господину Макрону, а затем и госпоже Меркель", - сказал Зеленский.

О том, что Зеленский хотел показать Путину своим визитом во Францию, читайте в материале "Телеграф": Никакой дружбы трех: назван главный месседж переговоров Зеленского с Макроном и Меркель.