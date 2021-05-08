Байден ищет компромисс с Путиным, жертвой может стать Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в четверг, 6 мая, в Киеве, обсуждался вопрос заключения украинско-американского "очень серьезного договора".

Директор Института внешне-политических исследований, конфликтолог, профессор Григорий Перепелица рассказал "Телеграфу", о чем может идти речь и какая помощь нужна Украине.

По мнению Григория Перепелицы, вопрос не в том, как будет называться новый договор (соглашение), а - каким будет его содержание. Эксперт подчеркивает, что если говорить о безопасностной сфере, то Украине нужна более деятельная помощь в военной компоненте, в том числе - получение летального оружия, размещение ограниченного контингента американских войск, помощь в защите воздушного пространства.

"Именно защита воздушного пространства – одно из самых слабых звеньев нашей обороны, - уверяет конфликтолог. - После того, как ранее военно-политическое руководство Украины уничтожило одно из мощнейших оружий ПВО - систему С-200, наше небо осталось неприкрытым. Закрыты воздушное пространство с помощью современных видов вооружения - вопрос №1. Нам бы точно не помешали ракетные системы Patriot. Хотя бы временное их размещенные. Как и временно размещение кораблей военно-морских сил США в украинских портах. Ну и вообще - увеличение военной помощи, а также заключение соглашения о предоставлении Украины статуса основного союзника США вне НАТО".

Григорий Перепелица сомневается, что президент США Джо Байден пойдет на серьезную военную поддержку Украине.

"Для него важно достичь консенсуса с РФ. И визит госсекретаря США Энтони Блинкена во многом имел цель – выяснить, на какие уступки по украинскому кейсу могут пойти США в переговорах с Россией. Где те красные линии, за которые мы не можем переступать, а где компромисс возможен в обмен на вероятный мир", - отмечает эксперт.

Он напоминает, что во внешней политике демократов основной принцип – избегать применения военной силы в международных отношениях. Даже в демонстрационных целях.

Григорий Перепелица отмечает: "Во время президентства Обамы он сделал перезагрузку отношений с РФ, фактически сдав постсоветское пространство Кремлю. Байден тогда был вице-президентом, приезжал в Украину, уверял, что США нас не сдадут. На деле же - сдали. А когда Россия незаконно аннексировала Крым и вторглась на Донбасс, администрация Обамы даже тактического оборонного оружия нам не дала. И это в условиях активных боевых действий РФ против Украины. Сегодня Байден уже президент. Пока не ясно, как он поведет себя по украинскому вопросу. Но я не такой оптимист, как некоторые наши политики и политологи, уверяющие, что новый глава Белого дома займет жесткую позицию в отношениях с РФ. Показательно, что назвав Путина убийцей, Байден тут же начал искать диалог. Путин подвинул войска к границе с Украиной, Байден опять ищет с ним встречи. Кремль пригрозил пальцем - не суйтесь в Черное море, и два эсминца США были развернуты. Исходя из всего этого, я сомневаюсь, что Украина получить нечто существенное от некого нового соглашения при администрации демократов".

По мнению эксперта, Байден будет искать компромисса с Путиным. И не исключено, что жертвой такого компромисса может стать Украина. Потому, отмечает Григорий Перепелица, мы и настаиваем на соглашении с США в ракурсе безопасности.

"Но я не думаю, что США возьмут на себя какие-то серьезные обязательства в военной сфере, особенно по обороне Украины от российской агрессии – и происходящей, и потенциальной", - резюмирует Григорий Перепелица.

О важности визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину "Телеграфу" рассказали глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос, а также политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

Итоги визита главы внешнеполитического ведомства США в Украину проанализировал для "Телеграфа" профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.