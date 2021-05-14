Масштабы обстрелов между Израилем и сектором Газа показали на фото со спутника

Компания Maxar Technologies со штаб-квартирой в Колорадо, США, опубликовала сделанные 12 мая спутниковые снимки южной части Израиля и сектора Газа, на которых запечатлены последствия эскалации конфликта.
Снимки компания опубликовала в ночь на пятницу, 14 мая, в своем аккаунте в Instagram.
На изображениях видны огонь и дым от недавних ракетных обстрелов, а также от снесенных зданий в Газе.
Обзор южной части Израиля и сектора Газа:
Горящие резервуары для хранения в Ашкелоне:
Крупный план горящих резервуаров в Ашкелоне:
Здание, разрушенное авиаударом в Газе:
Многоэтажное здание, разрушенное авиаударом в Газе:
Maxar Technologies - компания космических технологий со штаб-квартирой в Вестминстере, Колорадо, США, специализирующаяся на производстве средств связи, наблюдения Земли, радиолокационных станций и обслуживания спутников на орбите, спутниковых продуктов и сопутствующих услуг.
Как сообщалось, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) кратко и доступно изложила события последних дней, произошедшие в Израиле и секторе Газа.