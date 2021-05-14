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Масштабы обстрелов между Израилем и сектором Газа показали на фото со спутника

Масштабы обстрелов между Израилем и сектором Газа показали на фото со спутника
13:56 Сегодня Телеграф EPA \ EFE

Компания Maxar Technologies со штаб-квартирой в Колорадо, США, опубликовала сделанные 12 мая спутниковые снимки южной части Израиля и сектора Газа, на которых запечатлены последствия эскалации конфликта.

Снимки компания опубликовала в ночь на пятницу, 14 мая, в своем аккаунте в Instagram.

На изображениях видны огонь и дым от недавних ракетных обстрелов, а также от снесенных зданий в Газе.

Обзор южной части Израиля и сектора Газа:

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Горящие резервуары для хранения в Ашкелоне:

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Крупный план горящих резервуаров в Ашкелоне:

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Здание, разрушенное авиаударом в Газе:

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Многоэтажное здание, разрушенное авиаударом в Газе:

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Maxar Technologies - компания космических технологий со штаб-квартирой в Вестминстере, Колорадо, США, специализирующаяся на производстве средств связи, наблюдения Земли, радиолокационных станций и обслуживания спутников на орбите, спутниковых продуктов и сопутствующих услуг.

Как сообщалось, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) кратко и доступно изложила события последних дней, произошедшие в Израиле и секторе Газа.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 392

Все по теме:

Спутник, Израиль, Сектор Газа, Обстрелы, Снимки, Разрушения, Maxar Technologies.
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