Турция сделала крупное открытие в Черном море, но пока молчит о нем: подробности

Турция обнаружила новое крупное месторождение природного газа на шельфе Черного моря, однако официально пока этого не подтверждает.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Первоначальные данные по морской скважине Амасра-1 показывают значительное количество недавно обнаруженного газа, сказали люди, прося не называть их имени при обсуждении конфиденциальной информации", - говорится в заметке.

В Минэнерго Турции отказались комментировать открытие Амасры.

"Но президент (Турции – ред.) Реджеп Тайип Эрдоган намекнул на это во время телеинтервью в начале этой недели, пообещав дать "хорошие новости" в пятницу с побережья Черного моря. Он представил недавние находки в области энергетики как решение некоторых долгосрочных экономических уязвимостей Турции, включая ее счет за импорт энергоносителей, который необходимо оплачивать в иностранной валюте", - пишет агентство.

В прошлом году турецкие геологоразведчики обнаружили 405 миллиардов кубометров газа в соседней скважине Tuna-1, крупнейшем открытии в Черном море, и заявили тогда, что добыча могла начаться к 2023 году.

Власти не проводили независимого аудита общего и извлекаемого газа ни на одной из находок на месторождении "Сакарья". Официальные лица заявили, что государственная нефтяная компания Tpao планирует разрабатывать месторождения собственными силами и не нуждается в иностранном финансировании.

В последние годы Турция активизировала разведку нефти и газа у своих побережий. Ее деятельность в восточной части Средиземного моря вызвала конфронтацию с Грецией и Кипром, входящими в Евросоюз.

Ожидается, что месторождение Сакарья будет обеспечивать до 30% газа, необходимого для экономики Турции в размере 730 миллиардов долларов США, когда будет достигнута стабильная добыча, намеченная на 2025 год.

Анкара в настоящее время импортирует почти все 50 миллиардов кубометров газа, которые потребляет ежегодно. Официальные лица ожидают, что внутренняя добыча увеличит спрос на газ в стране на 60%, до 80 миллиардов кубометров в год к 2030 году.

Ожидается, что открытия месторождений и их эксплуатация позволят Турции импортировать более дешевый газ и сократить среднегодовой счет за электроэнергию примерно на 44 миллиарда долларов США.

Как сообщалось, российский "Газпром" постепенно уменьшает транзит природного газа через Украину после запуска газопроводов "Турецкий Поток" 1 и 2.