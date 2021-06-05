Скачать
Суббота, 05.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украинских заробитчан всеми силами заманивают в Польшу: чем это грозит самой Украине
Украинских заробитчан всеми силами заманивают в Польшу: чем это грозит самой Украине
Зеленский заложил бомбу замедленного действия, которая ударит по нему самому: зачем президент продолжает "играть" в СНБО
Зеленский заложил бомбу замедленного действия, которая ударит по нему самому: зачем президент продолжает "играть" в СНБО
Закон об олигархах – идеальный кандидат для референдума – Сергей Фурса
Закон об олигархах – идеальный кандидат для референдума – Сергей Фурса
Ляшко назвал заявления Данилова "дебильными", а тот послал его "есть сено": видео перепалки в прямом эфире
Ляшко назвал заявления Данилова "дебильными", а тот послал его "есть сено": видео перепалки в прямом эфире

Турция сделала крупное открытие в Черном море, но пока молчит о нем: подробности

Турция сделала крупное открытие в Черном море, но пока молчит о нем: подробности
Обновлено 18:30 Сегодня Телеграф REUTERS

Турция обнаружила новое крупное месторождение природного газа на шельфе Черного моря, однако официально пока этого не подтверждает.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Первоначальные данные по морской скважине Амасра-1 показывают значительное количество недавно обнаруженного газа, сказали люди, прося не называть их имени при обсуждении конфиденциальной информации", - говорится в заметке.

В Минэнерго Турции отказались комментировать открытие Амасры.

"Но президент (Турции – ред.) Реджеп Тайип Эрдоган намекнул на это во время телеинтервью в начале этой недели, пообещав дать "хорошие новости" в пятницу с побережья Черного моря. Он представил недавние находки в области энергетики как решение некоторых долгосрочных экономических уязвимостей Турции, включая ее счет за импорт энергоносителей, который необходимо оплачивать в иностранной валюте", - пишет агентство.

В прошлом году турецкие геологоразведчики обнаружили 405 миллиардов кубометров газа в соседней скважине Tuna-1, крупнейшем открытии в Черном море, и заявили тогда, что добыча могла начаться к 2023 году.

Власти не проводили независимого аудита общего и извлекаемого газа ни на одной из находок на месторождении "Сакарья". Официальные лица заявили, что государственная нефтяная компания Tpao планирует разрабатывать месторождения собственными силами и не нуждается в иностранном финансировании.

В последние годы Турция активизировала разведку нефти и газа у своих побережий. Ее деятельность в восточной части Средиземного моря вызвала конфронтацию с Грецией и Кипром, входящими в Евросоюз.

Ожидается, что месторождение Сакарья будет обеспечивать до 30% газа, необходимого для экономики Турции в размере 730 миллиардов долларов США, когда будет достигнута стабильная добыча, намеченная на 2025 год.

Анкара в настоящее время импортирует почти все 50 миллиардов кубометров газа, которые потребляет ежегодно. Официальные лица ожидают, что внутренняя добыча увеличит спрос на газ в стране на 60%, до 80 миллиардов кубометров в год к 2030 году.

Ожидается, что открытия месторождений и их эксплуатация позволят Турции импортировать более дешевый газ и сократить среднегодовой счет за электроэнергию примерно на 44 миллиарда долларов США.

Как сообщалось, российский "Газпром" постепенно уменьшает транзит природного газа через Украину после запуска газопроводов "Турецкий Поток" 1 и 2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 236

Все по теме:

Газ, Турция, Черное море, Месторождение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ляшко назвал заявления Данилова "дебильными", а тот послал его "есть сено": видео перепалки в прямом эфире
02 "Выжечь!": Кравчук рассказал, как можно решить проблему Донбасса
03 "Шуруйте на Донбасс": в Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за "москальской попсы" на детском празднике (видео)
04 В Одессе из психбольницы выбросили на кладбище троих беспомощных пациентов (фото, видео)
05 В Минюсте назвали бизнесменов, автоматически зачисляющихся в "олигархи" по законопроекту Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Машину внезапно понесло через три полосы: в сети опубликовали видео ДТП с опрокидыванием на Бориспольской трассе
Машину внезапно понесло через три полосы: в сети опубликовали видео ДТП с опрокидыванием на Бориспольской трассе
Вирастюк станет народным депутатом: в ЦИК сообщили последние новости
Вирастюк станет народным депутатом: в ЦИК сообщили последние новости
Критиковавший Лукашенко политолог после &quot;интервью&quot; Протасевича сбежал в Украину
Критиковавший Лукашенко политолог после "интервью" Протасевича сбежал в Украину
В Волгу пролилось топливо: в России произошло двойное кораблекрушение (видео)
В Волгу пролилось топливо: в России произошло двойное кораблекрушение (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь