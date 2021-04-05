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Россия начинает сокращать транзит газа через Украину: названа причина

Россия начинает сокращать транзит газа через Украину: названа причина
Обновлено 07:32 Сегодня Телеграф Цензор.нет

Российский "Газпром" постепенно уменьшает транзит природного газа через Украину после запуска газопроводов "Турецкий Поток" 1 и 2.

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.

"После запуска Турецкого потока -1 и 2 транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины в новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через Турецкий Поток-2", - написал он.

Макогон также опубликовал данные по транзиту газа из Украины в Румынию за последние месяцы.

ГТС_объемы

Таким образом, констатирует гендиректор "Оператора ГТС Украины", сейчас по южному направлению через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы.

Нам не нужен "Северный поток-2", - заявил замглавы Еврокомиссии

При этом, если будут завершены продолжения "Турецкого Потока" через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет на "Турецкий Поток-2" и транзит в Венгрию, а для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд куб. м транзита газа ежегодно.

"Очень важно не допустить завершения строительства Северного Потока-2. Транзит газа через Украину - это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и военной безопасности Украины", - подытожил Макогон.

Хороших вариантов мало: в США оценили будущее газопровода Путина

Как сообщалось, проект газопровода "Северный поток-2" представляет собой два разветвления газопровода общей емкостью 55 миллиардов кубометров газа в год. При этом на пути от России до Германии по дну Балтийского моря газопровод успевает "побывать" в России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Ряд стран, включая Украину, Польшу и США, считают проект исключительно политическим и угрожающим энергетической безопасности Европы. 

Несмотря на сильное санкционное давление на газопровод, в Газпроме все равно намерены закончить строительство до конца 2021 года

Впрочем, после принятия оборонного бюджета США, многие европейские компании отказались от участия в строительстве, оказавшись под угрозой введения американских санкций.

Помимо этого, 26 марта Польша лишила регистрации два корабля, которые строили Северный поток 2 под ее флагом.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские разведчики заявляли, что российские суда, задействованные в строительстве газопровода "Северного потока-2", бесцеремонно нарушают экологическое законодательство.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,627

Все по теме:

Газопровод, Транзит, ГТС Украины, Турецкий поток, Северный поток-2, Сергей Макогон.
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