Россия начинает сокращать транзит газа через Украину: названа причина

Российский "Газпром" постепенно уменьшает транзит природного газа через Украину после запуска газопроводов "Турецкий Поток" 1 и 2.

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.

"После запуска Турецкого потока -1 и 2 транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины в новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через Турецкий Поток-2", - написал он.

Макогон также опубликовал данные по транзиту газа из Украины в Румынию за последние месяцы.

Таким образом, констатирует гендиректор "Оператора ГТС Украины", сейчас по южному направлению через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы.

При этом, если будут завершены продолжения "Турецкого Потока" через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет на "Турецкий Поток-2" и транзит в Венгрию, а для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд куб. м транзита газа ежегодно.

"Очень важно не допустить завершения строительства Северного Потока-2. Транзит газа через Украину - это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и военной безопасности Украины", - подытожил Макогон.

Как сообщалось, проект газопровода "Северный поток-2" представляет собой два разветвления газопровода общей емкостью 55 миллиардов кубометров газа в год. При этом на пути от России до Германии по дну Балтийского моря газопровод успевает "побывать" в России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Ряд стран, включая Украину, Польшу и США, считают проект исключительно политическим и угрожающим энергетической безопасности Европы.

Несмотря на сильное санкционное давление на газопровод, в Газпроме все равно намерены закончить строительство до конца 2021 года.

Впрочем, после принятия оборонного бюджета США, многие европейские компании отказались от участия в строительстве, оказавшись под угрозой введения американских санкций.

Помимо этого, 26 марта Польша лишила регистрации два корабля, которые строили Северный поток 2 под ее флагом.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские разведчики заявляли, что российские суда, задействованные в строительстве газопровода "Северного потока-2", бесцеремонно нарушают экологическое законодательство.