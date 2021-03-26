"Осталось совсем немного": в России озвучили амбициозные сроки по "Северному потоку-2"

Газопровод "Северный поток - 2" планируют достроить уже в конце 2021 года.

Об этом 26 марта в Берлине сообщил глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

По его словам, уже успели построить более 90 процентов газопровода.

Сам проект включает в себя строительство 2-х веток газопровода объемом 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через балтийское море до Германии. Его также планирую проложить через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Стоит отметить, что 18 марта Германия предложила США увеличить поддержку для Украины в обмен на то, чтобы администрация Джо Байдена отказалась от санкций и дала возможность достроить газопровод "Северный поток 2".

Напомним, что раньше правительство РФ перенесло запланированные сроки окончания работ по строительству последнего участка газопровода "Северный поток-2" неподалеку от острова Борнхольм на конец сентября.