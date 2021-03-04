Стало известно о неспособности России достроить "Северный поток 2" в запланированные сроки

Российские власти перенесли запланированные сроки окончания строительства последнего участка газопровода "Северный поток-2" вблизи острова Борнхольм на конец сентября 2021 года. Изначально достроить этот участок «СП-2» собирались до конца апреля.

Об этом стало известно из материалов поданных оператором проекта Nord Stream 2 AG датскому регулятору, опубликованных на портале Датского агентства по мореплаванию (DMA), сообщает "Коммерсантъ".

В данный момент "Газпром" хочет привлечь к работам трубоукладчик "Академик Черский", который сейчас движется к Калининграду для проведения испытаний. Он будет участвовать в достройке трубы вместо с баржей "Фортуна", которая возобновила работы на последнем участке 6 февраля. Также к ним могу присоединиться суда снабжения "Балтийский исследователь" и "Мурман"

Всего российской стороне осталось достроить примерно 150 метров трубы. Все работы будут вестись исключительно в датской экономической зоне.

Напомним, 3 марта в Белом доме анонсировали введение санкций против Северного потока-2 уже в мае текущего года.