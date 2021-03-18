Страсти вокруг "Северного потока 2": Германия придумала сделку с участием Украины

Германия предлагает США усилить поддержку Украине в обмен на то, чтобы администрация Джо Байдена отказалась от дальнейших санкций и дала возможность достроить газопровод "Северный поток 2".

Об этом сообщает газета Handelsblatt.

"Экономическая судьба Украины тесно связана со спорным российским балтийским газопроводом "Северный поток 2": чтобы иметь возможность завершить проект без дальнейших санкций США федеральное правительство предлагает новой американской администрации Джо Байдена усилить поддержку Украины", - цитирует издание, со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Напомним, что в случае достройки газопровода, Россия может напрямую поставлять газ в ЕС в обход Украины. Проект "Северный поток-2" представляет собой два разветвления газопровода общей емкостью 55 миллиардов кубометров газа в год. При этом, нужно понимать, что на пути от России до Германии по дну Балтийского моря газопровод успевает "побывать" в России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Как сообщал "Телеграф", ранее 3 марта в Белом доме анонсировали введение санкций против Северного потока-2 уже в мае текущего года.