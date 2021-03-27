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Страна-соседка Украины наказала причастных к строительству газопровода Путина

Страна-соседка Украины наказала причастных к строительству газопровода Путина
Обновлено 20:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В пятницу, 26 марта, два судна под польским флагом, но принадлежащие немецкому судовладельцу, были определены Польшей, как нарушители санкционного режима в отношении российского газопровода "Северный поток-2". 

Об этом сообщает местное издание TVN24

В сообщении указано, что речь идет о судах Krebs geo и Krebs

"Ни одно из судов, ходящих под нашим флагом, не может ущемлять экономические интересы польского государства", - сказал заместитель министра инфраструктуры Гжегож Витковский

Таким образом, с пятницы этим двум кораблям было запрещено входить в территориальные воды Польши, если они нарушат запрет, то власти страны оставляют за собой право задержать их для проверки. 

Как известно, газопровод "Северный поток - 2" по изначальной задумке должен был соединить Россию с Германией. Таким образом РФ смогла бы транспортировать газ напрямую в ЕС в обход Украины.

Ряд стран, включая Украину, Польшу и США, считают проект исключительно политическим и угрожающим энергетической безопасности Европы. 

 Несмотря на сильное санкционное давление на газопровод, в Газпроме все равно намерены закончить строительство до конца 2021 года

Впрочем, после принятия оборонного бюджета США, многие европейские компании отказались от участия в строительстве, оказавшись под угрозой введения американских санкций.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Польша, Россия, Санкции, Северный поток-2.
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