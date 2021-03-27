Страна-соседка Украины наказала причастных к строительству газопровода Путина

В пятницу, 26 марта, два судна под польским флагом, но принадлежащие немецкому судовладельцу, были определены Польшей, как нарушители санкционного режима в отношении российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщает местное издание TVN24.
В сообщении указано, что речь идет о судах Krebs geo и Krebs
"Ни одно из судов, ходящих под нашим флагом, не может ущемлять экономические интересы польского государства", - сказал заместитель министра инфраструктуры Гжегож Витковский
Таким образом, с пятницы этим двум кораблям было запрещено входить в территориальные воды Польши, если они нарушат запрет, то власти страны оставляют за собой право задержать их для проверки.
Как известно, газопровод "Северный поток - 2" по изначальной задумке должен был соединить Россию с Германией. Таким образом РФ смогла бы транспортировать газ напрямую в ЕС в обход Украины.
Ряд стран, включая Украину, Польшу и США, считают проект исключительно политическим и угрожающим энергетической безопасности Европы.
Несмотря на сильное санкционное давление на газопровод, в Газпроме все равно намерены закончить строительство до конца 2021 года.
Впрочем, после принятия оборонного бюджета США, многие европейские компании отказались от участия в строительстве, оказавшись под угрозой введения американских санкций.