Страна-соседка Украины наказала причастных к строительству газопровода Путина

В пятницу, 26 марта, два судна под польским флагом, но принадлежащие немецкому судовладельцу, были определены Польшей, как нарушители санкционного режима в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает местное издание TVN24.

В сообщении указано, что речь идет о судах Krebs geo и Krebs

"Ни одно из судов, ходящих под нашим флагом, не может ущемлять экономические интересы польского государства", - сказал заместитель министра инфраструктуры Гжегож Витковский

Таким образом, с пятницы этим двум кораблям было запрещено входить в территориальные воды Польши, если они нарушат запрет, то власти страны оставляют за собой право задержать их для проверки.

Как известно, газопровод "Северный поток - 2" по изначальной задумке должен был соединить Россию с Германией. Таким образом РФ смогла бы транспортировать газ напрямую в ЕС в обход Украины.

Ряд стран, включая Украину, Польшу и США, считают проект исключительно политическим и угрожающим энергетической безопасности Европы.

Несмотря на сильное санкционное давление на газопровод, в Газпроме все равно намерены закончить строительство до конца 2021 года.

Впрочем, после принятия оборонного бюджета США, многие европейские компании отказались от участия в строительстве, оказавшись под угрозой введения американских санкций.