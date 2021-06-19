Подсанкционный из-за жестокости судья избран президентом Ирана

В Иране избрали нового президента, ним стал ультраконсерватор Ибрагим Раиси, получивший поддержку 62% избирателей.

Об этом пишет BBC.

До этого Раиси занимал должность верховного судьи Ирана. Он внесен в санкционный список США из-за причастности к казнями политических заключенных.

Иран управляется в соответствии с шиитскими ценностями ислама. Эта страна имеет теократическую форму правления, а потому последнее слово в принятии любых решений все равно будет иметь верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, тем не менее, президент обладает значительным влиянием, как на внутренние, так и на внешние политические процессы.

Многие иранцы посчитали, что выборы подстроены, а потому удержались от голосования. Об этом свидетельствует рекордно низкая явка избирателей - всего 48,8%. Этот показатель является самым низким за всю историю президентских выборов в Иране.

60-летний Раиси занимается государственными делами почти всю свою взрослую жизнь. В свои 20-лет он уже был главным прокурором в городе Карадж.

В 1988 году, когда Раиси было 27 лет, правозащитники указали на его причастность к массовым казням политзаключенных. По данным, Amnesty International он входил в "комитет смерти" - группу судей, которая следила за исполнением смертных приговоров в отношении более 5 тысяч человек в тюрьмах неподалеку от Тегерана.

Сам Раиси это отвергает.

Как сообщалось ранее, 13 июня парламент Израиля отправил в отставку премьера Биньямина Нетаньяху. Он занимал этот пост более 12 лет.