Нетаньяху потерял пост премьера Израиля: он занимал его 12 лет

Биньямин Нетаньяху, который в течение 12 лет занимал пост премьер-министра Израиля, лишился должности.

Как сообщает The New York Times, в воскресенье, 13 июня, парламент страны (Кнессет) поддержал хрупкую коалицию, сформированную из "антиподов" Нетаньяху.

60 парламентариев Кнессета поддержали новое правительство, 59 проголосовали против и один воздержался.

Новым премьером станет бывший помощник Нетаньяху Нафтали Беннет, возглавляющий правую партию "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые").

Кроме нее в коалицию вошли представители еще семи партий, с самыми разными идеологиями - правые, центристы, левые и даже арабская мусульманская партия. Издание отмечает, что единственное, что их объединяет, это желание отправить Нетаньяху в отставку и выйти из политического тупика в Израиле.

Есть ли будущее у этого союза покажет время, но, отмечает издание, Нетаньяху останется лидером мощной оппозиции с сильными союзниками, так что, предположительно, он попытается "вбить клин" между членами коалиции.

Израиль за последние два года четыре раза проводил выборы, но никто не смог собрать большинство в Кнессете. Все это время государство функционировало практически без госбюджета, что вызвало массовые протесты и подорвало доверие избирателей.