Протесты в Израиле: тысячи человек вновь пришли к резиденции Нетаньяху (Видео)

По оценкам The Jerusalem Post, на воскресную акцию вышло более двух тысяч человек.

Демонстранты протестуют против действий Нетаньяху на фоне коронакризиса, который привел к резкому росту безработицы. Также протестующие говорят, что он должен уйти в отставку из-за судебного процесса по обвинению в коррупции.

Протестующие держали транспаранты с надписями "Революция" и "Убирайся отсюда". Также они с помощью проектора транслировали на здание надпись "Хватит с тебя".

Меньшие протесты прошли на мостах и перекрестках по всей стране.

Протесты в Израиле проходят уже 11-ю неделю.

Правительство Израиля прошлой весной быстро предприняло шаги по сдерживанию коронавируса, но ему не удалось возобновить работу экономики. А теперь страна столкнулась с более сильной вспышкой инфекции.

Число погибших от коронавируса превысило тысячу человек. Страна рассматривает возможность введения нового жесткого карантина, чтобы остановить быстрый ежедневный рост числа новых случаев COVID-19. В настоящее время в Израиле зарегистрировано более 129 тысяч случаев инфицирования, из которых 26 тысяч остаются активными.

Хотя в последние недели демонстрации в основном носили мирный характер, в воскресенье в нескольких местах протестующие все же столкнулись с полицией.

#Israel-i unrest | At least 12 arrested as anti-#Netanyahu protests rock #Jerusalem

Several protesters were arrested and two police officers injured, as demonstrations against Israeli PM Benjamin Netanyahu’s COVID response and alleged corruption continued for the 11th week ... pic.twitter.com/MKsEDR08wH

— Sarwar (@ferozwala) September 6, 2020