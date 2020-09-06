Протесты продолжаются: в Минске перекрыли проспект Независимости, к резиденции Лукашенко согнали бронетехнику (Видео)

Десяток БТР окружил резиденцию президента Беларуси Александра Лукашенко. Тем временем силовики перекрыли проспект Независимости в Минске.

Как передают очевидцы, на проспекте Независимости рядом с "Макдоналдсом" начали собираться первые участники несанкционированной акции оппозиции. Они развернули бело-красно-белые флаги и начали скандировать лозунги.

В ответ правоохранители перекрыли движение на проспекте Независимости на участке от одноименной площади до Цирка.

Однако никого из участников акции пока не задержали.

Минск. У Дворца Независимости стоят десять БТР. pic.twitter.com/Ur332m7Iyv — shutov_2 (@shutov_2) September 6, 2020

Тем временем, правоохранители усилили безопасность резиденции президента на площади Государственного флага в центре Минска.

Минск. Колонна на улице Ленина, вид с высоты. pic.twitter.com/0dSUifOhOL — TUT.BY (@tutby) September 6, 2020

Как сообщают очевидцы, вокруг дворца Независимости выстроились десять БТР. Подходы к резиденции оцеплены военными и людьми в черном камуфляже без опознавательных знаков.