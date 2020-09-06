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В Беларуси задержали еще почти сотню протестующих

В Беларуси задержали еще почти сотню протестующих
13:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Сотрудники МВД Беларуси продолжают задерживать мирных митингующих .

В Беларуси 5 сентября во время акций протеста задержали 91 человека за "нарушение законодательства о массовых мероприятиях".

Об этом сообщается на телеграмм-канале пресс-секретаря МВД страны.

До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных были водворены 34 человека.

Также сообщается, что всего вчера протестные акции прошли в 18 населенных пунктах, общее количество участников в них составило примерно 4 тысячи человек.

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Как известно, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена переехать в Вильнюс.

Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

С начала протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

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Беларусь, МВД, Протесты.

Автор:

Телеграф
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