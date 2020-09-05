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В Минске прошел "Женский марш мира": обошлось без задержаний (Видео)

В Минске прошел "Женский марш мира": обошлось без задержаний (Видео)
Обновлено 20:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
В Минске завершилась акция протеста "Женский марш мира". Субботняя демонстрация обошлась без задержаний.

По предварительным данным МВД Белоруссии, задержаний в ходе акции не было.

"На данный момент информации о задержанных нет", - сообщили в МВД.

По информации очевидцев и белорусских СМИ, днем участницы акции собрались возле Комаровского рынка, затем колонной направились к проспекту Независимости.

Среди участниц протеста ходили силовики в штатском, с рациями, замечаний никому не делали, передавал портал tut.by. Некоторые женщины держали в руках плакаты, цветы, бело-красно-белые флаги. Несколько человек пришли с флагами других стран.

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Через несколько часов демонстранты собрались на площади Независимости. Здесь же, по информации очевидцев и СМИ, находились силовики в форме без опознавательных знаков. Собравшихся просили разойтись, однако люди не уходили. По времени завершение акции практически совпало с началом в Красном костеле на площади Независимости вечерней службы за пострадавших на протестах людей.

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Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
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